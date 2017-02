Jo da - størrelsen teller

07.02.2017 - 05:28

GO BIG OR GO HOME: Det er mange gode grunner til å velge storebroren iPhone 7 Plus.

Forskjellen mellom liten og stor iPhone er blitt større og større, og alt tyder på at utviklingen fortsetter med årets iPhone 8.

Husker du den gangen det bare kom en ny iPhone hvert år, og alle som kjøpte den fikk nøyaktig de samme spesifikasjonene? Den tiden er forbi, og de siste årene har du måttet velge mellom den «vanlige» modellen og den større Plus-modellen av iPhone.

Med iPhone 6 Plus var laget Apple for første gang en storebror, og allerede den gangen var den største mobilen litt bedre. 6 Plus hadde optisk bildestabilisator som ga deg stødigere bilder, spesielt i dårlig lys. Året etter kom iPhone 6s, også her med en overlegen storebror. Den gangen blant annet med dobbelt så mye arbeidsminne som lillebroren.

iPhone 7 Plus-suksessen

Med den foreløpig siste modellen, iPhone 7, har Apple tatt forskjellen mellom stor og liten enda noen hakk. iPhone 7 Plus har et langt bedre kamera, blant annet med en svært ettertraktet portrett-funksjon som kan gi deg fantastiske bilder om du bruker det riktig. Storebror har også langt bedre batterikapasitet enn sin slankere bror.

Apple har ikke røpet salgstallene for iPhone 7, men flere troverdige kilder peker på at Plus-modellen har vært en gedigen suksess. Enkelte spår at den for første gang har solgt bedre enn den mindre telefonen i lange perioder, og kameraet får mye av æren for suksessen.

FORSKJELLER: Baksiden røper den største forskjellen mellom iPhone 7 og Plus-modellen; kameraet. Forskjellene vil bli større i fremtiden.

Velg den største

I år vil gapet mellom liten og stor trolig forsterkes ytterligere. Ryktene om en iPhone 8 er foreløpig ganske kaotiske og uoversiktlige, men en ting er alle enige om; en modell vil peke seg ut med alle de nyeste og beste spesifikasjonene. De aller fleste mener det enten vil være storebroren Plus, eller en helt ny modell som kanskje har enda større skjerm.

I stedet blir den «vanlige» iPhone 8 en slags inngangsmodell som blir billigere, har færre gode egenskaper og passer best for de som vil ha en mindre telefon.

Er du opptatt av det beste kameraet, batteriet som varer lengst og alle de andre nyeste spesifikasjonene bør du alltid gå for størrelsen. Velg den store iPhonen.