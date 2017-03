iPhonene alle venter på er forsinket

16.03.2017 - 05:17

ÅRETS NYHET: Denne animasjonen viser hvordan årets største iPhone-nyhet vil se ut om ryktene vi tror mest på akkurat nå stemmer. En større skjerm som dekker nesten hele fremsiden er en av de store forskjellene.

Vi er nå omtrent så dypt inne i ryktemølla rundt årets iPhone-lansering det er mulig å komme på dette tidspunktet av året. Det kommer nye, og motstridene rykter og rapporter nesten hver eneste dag.

Her kan du lese vår gjennomgang av de seks heteste iPhone-ryktene akkurat nå.

Det som derimot etablerer seg som et svært troverdig rykte er at årets aller største iPhone-nyhet ser ut til å være forsinket, og kanskje ikke lanseres før nærmere jul i år.

NY SKJERM: AMOLED-teknologien i årets toppmodell får skylden for at den trolig er noe forsinket.

Skjermen har skylda

Det er forventet at Apple lanserer minst tre iPhone-modeller i år. To av dem skal bli ganske like dagens iPhone 7, og kan for eksempel bli hetende iPhone 7s. I tillegg spås det at Apple i år slipper en jubileumsmodell, i anledning at iPhone i 2017 fyller 10 år. Denne modellen vil få et helt nytt design, alle de nyeste og beste spesifikasjonene og samtidig være litt dyrere enn de andre.

Det mest etablerte ryktet om denne telefonen er at den får en kurvet AMOLED-skjerm, noe som vil være en stor nyhet for Apple selv om konkurrenter har laget dette lenge allerede. Det er produksjonen av denne skjermen som får skylden for at telefonen trolig ikke er klar til lansering før nærmere jul. 7s-modellene vil nemlig bli utstyrt med den tradisjonelle LCD-skjermen Apple bruker i dag.

Vises frem i september

Til tross for det tror de fleste ekspertene at Apple holder på tradisjonen med et iPhone-event i California på sensommeren. De siste årene har Apple alltid vist frem de nyeste modellene rundt midten av september, og det har vært vanlig at den har funnet butikkhyllene noen uker senere.

I år tror man at de to billigere modellene følger den samme oppskriften, men at jubileumsmodellen ikke er klar for levering før flere måneder senere. Eksperter tror den allikevel vises frem under det samme eventet i september.

EDITION: Denne animasjonen er en av de mest forseggjorte vi har sett, og kan raskt være svært likt det faktiske resultatet senere i år.

iPhone Edition

Samtidig ruller ryktemølla videre hva gjelder årets iPhone-navn. Mange har lenge trodd at årets toppmodell vil hete iPhone 8. Samtidig er det ulogisk for Apple å lansere en 8-er samtidig som 7s. Derfor har navnet iPhone X/iPhone 10 etablert seg som et hett rykte.

De siste dagene kommer det derimot rapporter som peker at telefonen kan bli hentende iPhone Edition. Apple har brukt dette navnet på produkter tidligere. Det er også svært sannsynlig at toppmodellen blir noe dyrere enn 7s-modellene.