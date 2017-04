De mest spennende iPhone 8-lekkasjene så langt

25.04.2017 - 05:02

PROTOTYPE: Dette kan være det første virkelige bildet som forteller noe om årets iPhone.

De siste dagene har de første iPhone 8-lekkasjene av virkelig stor interesse funnet diverse nettsteder verden over. En såkalt «dummy», eller prototype, av det som påstås å være iPhone 8 er blitt lekket og gir for første gang et virkelig bilde av det som kan være årets flaggskip fra Apple.

Det er uklart om dette kan være den endelige versjonen av iPhone 8 eller om det er en prototype Apple har testet og forkastet. Det er også grunn til ta slike lekkasjer med en liten klype salt, selv om dette nok er en av de mest troverdige vi har sett så langt.





INGEN KNAPP: Det mest iøyenfallende med dette bildet er en front uten hjem-knapp.

Ingen hjem-knapp

Bildene av dummyen viser først og fremst en iPhone uten den tradisjonelle hjem-knappen. Dette bekrefter en av de mest omtalte ryktene til nå. Det store spørsmålet er om Apple rekker å ta i bruk teknologi som innlemmer fingeravtrykksleseren i skjermen, eller om de må flytte den til baksiden av telefonen, slik blant andre Samsung gjør.

Bildene viser også et design hvor skjermen tar opp så godt som hele fremsiden av telefonen. Skjermen er ikke kurvet, slik ryktene lenge har sagt. I stedet har den en lett avrunding omtrent som i dagens iPhone 7. Vi ser også en kropp i rustfritt stål, noe som i tilfellet vil minne mer om designet fra iPhone 4 og 4s.

KAN BLI SLIK: Denne animasjonene viser hvordan iPhone 8 kan se ut hvis disse lekkasjene stemmer.

Kamp mot klokka

Kameraene på baksiden ligger nå vertikalt ovenfor hverandre, i stedet for horisontalt som i dag. Dette er i tråd med flere andre lignende rykter den siste tiden. Det er uklart hva som er årsaken til dette. En løsning kan selvsagt være at Apple må ta høyde for at de kan bli tvunget til å legge fingeravtrykksleseren på baksiden av telefonen. Apple ønsker i følge ryktene å legge dette bak skjermen, men om dette blir klart eller ikke omtales som en konstant kamp mot klokka for å få teknologien klar til masseproduksjon i tide til høstens lansering.

Det er ingen Apple-logo på baksiden noe som gjør at prototypen på bildene virker langt mer «uferdig».

STØRRE SKJERM: Dette bildet viser det nye designet hvor skjermen er markert i rødt, basert på de siste lekkasjene.

Tester ulike løsninger

Lekkasjer fra produsentene i Asia tyder på at Apple tester, eller har testet, mer enn 10 ulike løsninger for årets iPhone. Bildene vi ser kan altså være en av disse, og det er uklart hvor i prosessen prototypene i tilfellet er fra. Det som virker relativt klart er at telefonen får en større skjerm, samtidig som den blir mindre. En ny heldekkende OLED-skjerm sørger for dette.

I tillegg til toppmodellen iPhone 8, eller hva den skal hete, ryktes det to andre telefoner som trolig er mer klassiske iPhone 7s og 7s Plus-modeller. Detaljene om disse er uklare, men de blir trolig mindre oppgraderinger av dagens modeller med en lavere prislapp.