Dette er trolig det første bildet av iPhone 8

25.05.2017 - 04:37

Vi er inne i den delen av året hvor iPhone-lekkasjnene oversvømmer oss hver eneste dag. De aller fleste er bare tull, men akkurat denne ser ut til å være en av de meste spennende så langt.

Bilder av det som av en rekke seriøse aktører omtales som dummy-modeller av iPhone 8 har nettopp funnet veien til internett, og spekulasjonene koker.

Første bilde

En rekke ellers troverdige kilder setter lit til at disse bildene stemmer. Det vil i tilfellet være de aller første bildene av det endelige designet for årets iPhone-modell.

LEKKET: Bilder viser at de heteste ryktene i stor grad har vært riktige, med en heldekkende skjerm som største designmessige nyhet.

Bildene fra blant andre nettstedet BGR viser et iPhone 8-design som går hånd i hånd med svært mange rykter og lekkasjer fra de siste månedene. Hjem-knappen er tilsynelatende borte, og hele fremsiden av telefonen er nå en eneste skjerm så godt som uten kanter. Kameraene på baksiden har også fått en ny plassering.





Dyr toppmodell

De øvrige bildene av dummyene viser et iPhone-design som både er nytt og samtidig kjent fra før. Det er uklart om Apple har klart å løse utfordringen med å legge fingeravtrykksleseren gjemt bak skjermen eller om de må legge den på baksiden av telefonen.

Vi ser ellers en litt større låseknapp enn vi er kjent med fra før, i tillegg til de vanlige volumknappene. Bildet fra dummyens underside viser også at det heller ikke i år blir mulig å høre på musikk eller koble til annet utstyr gjennom den tradisjonelle minijack-utgangen.

Tre modeller i år

iPhone 8, eller hva det endelige navnet blir, er ventet å få en prisstigning. Hvor mye er ikke klart, men det er ikke utenkelig at grunnmodellen med for eksempel 64 GB lagringsplass vil koste over 10.000 kroner i Norge.

I tillegg til toppmodellen er det ventet at Apple lanserer to andre modeller, iPhone 7s og 7s Plus. Disse skal være mindre oppgraderinger fra dagens iPhone 7, men også få nyhetene som trådløs lading og bedre kamera.