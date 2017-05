5 geniale iPhone-triks du kan bruke hver dag

29.05.2017 - 05:05

MER PLASS: Et litt merkelig, men svært effektiv triks rydder plass på iPhone.

Få mer lagringsplass

Dette super-trikset er ekstremt effektivt om telefonen din er tom for lagringsplass. Telefonen sparer nemlig på data fra apper, bilder og andre ting du har hatt på telefonen tidligere, og du må tvinge den til å rydde opp i disse filene. Det kan du gjøre ved å gå til App Store og laste ned en app som er større enn lagringsplassen du har ledig på telefonen. iPhone vil da forsøke å rydde plass, uten at du merker det.

Et godt tips er appen «Hearthstone» som er gratis og nesten 2 GB stor.

Gjør Touch ID bedre

Opplever du i blant at du må legge fingeren på hjem-knappen flere ganger før telefonen låser seg opp? Du kan gjøre situasjonen bedre ved å legge til den samme fingeren flere ganger. Nøyaktigheten blir enda bedre hvis du også legger til den samme fingeren i både kalde og fuktige omgivelser, ettersom det kan påvirke fingeravtrykket.

Gå til Innstillinger - Touch ID og kode - Legg til et fingeravtrykk.

LETTERE: Slipp knotet med å finne riktig sted gjennom å gjøre hele tastaturet til en nøyaktig styreflate.

Effektiv tekstredigering

Har du skrevet en feil, og synes det er knotete å finne riktig sted å sette markøren for å redigere? Du kan trykke og holde i teksten for å flytte markøren, men det finnes en mye bedre og mer effekt løsning. Bare trykk hardt ned hvor som helst i tastaturet og hold fingeren inne. Tastaturet blir da omgjort til en styreflate hvor du kan flytte markøren enkelt. Dette fungerer bare på telefoner med 3D Touch.

Lad telefonen raskere

I tilfeller hvor du trenger så mye strøm som mulig på kort tid kan du lade telefonen dobbelt så raskt ved å sette den flymodus. Dette gjør at du ikke kan ringe, bruke Wi-Fi eller bluetooth, men til gjengjeld får du mer effekt av ladingen på kort tid.

OMVEI: Du kan ta en omvei til PDF fra nesten hvor som helst, også steder der det egentlig ikke er meningen.

Lag PDF av (nesten) hva som helst

Dette trikset er fiffig, og det er ikke mange som vet om det. Det er langt fra alle apper som lar deg eksportere PDFer, men ved å gå en liten omvei kan du gjøre det fra nesten hvor som helst.

Fra delingsmenyen velger du Skriv ut. Under skrivevalgene får du en forhåndsvisning av siden(e). Bruk to fingre for å zoome inn på forhåndsvisningen, og trykk på den nye delingsknappen nederst i hjørnet. Herfra kan du åpne en PDF i en annen app, som i en e-post eller i nettskyen.