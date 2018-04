Apples store nyhet er en salgsflopp

17.04.2018 - 22:11



FLOPPER: Apple har enkelte dager bare solgt ti HomePods tilsammen, ifølge eksperter. Salgstallene viser at HomePod flopper.

Apples store nyhet, smarthøyttaleren HomePod, har fått alt annet enn en god start. Til tross for svært gode anmeldelser og nærmest hyllest fra både teknologieksperter og audiofile er det få som faktisk kjøper hjemmehøyttaleren med Siri.

Salgstallene er ifølge Bloomberg så dårlige at Apple nå sitter på et stort inventar av usolgte høyttalere og har nedjustert produksjonen.

Taper mot konkurrentene

Apples HomePod konkurrerer med flere allerede veletablerte smarthøyttalere på markedet, og har ikke klart å stjele andeler fra disse. Ifølge ferske rapporter har Amazons Echo med stemmestyringsassistenten Alexa svimlende 73 prosent av dette markedet i USA, mens Googles Home har 14 prosent.

Apple og HomePod har bare å klart å snike til seg rundt fire prosent.



TAPER: Apples HomePod, Google Home og Amazon Echo. Apple har ikke klart å stjele brukere fra spesielt Amazon til høyre i bildet.

Prisen får skylda

Apple selger sin smarthøyttaler for 350 dollar, noe som er betydelig mer en det konkurrentene krever for sine varer. En annen årsak er at HomePod i utgangspunktet bare er kompatibel med Apples egen strømmetjenesten Apple Music. Bruker du Spotify, Tidal eller andre alternativer blir opplevelsen svært begrenset. I tillegg er du avhengig av minst et iOS-produkt for å i det hele tatt kunne bruke høyttaleren.

Vil fortsette å prøve

Apple kommer derimot ikke til å legge høyttaleren på hylla til tross for en trøblete start. Salgstallene kan minne om hvordan Apple Watch ble møtt av kjøpere i sin begynnelse, og det tok flere år og oppdateringer før Apples smartklokke begynte å se tall som selskapet var fornøyd med.

Ryktene er allerede i gang om en billigversjon av HomePod, samtidig som selskapet setter inn store ressurser for å gjøre Siri bedre.

NB! HomePod er så langt bare tilgjengelig i USA, Storbritannia og Australia, og høyttalerens Siri snakker foreløpig bare engelsk. Det er ikke klart når HomePod kommer til resten av verden og Norge.