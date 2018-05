Så stor blir iPhone X Plus

11.05.2018 - 11:11



STOREBROR: iPhone X får en enda større bror til høsten, ifølge ryktene.

Vi er fortsatt noen måneder unna lansering av årets iPhone-modeller, men ryktemølla er allerede mer enn varm og mye av informasjonen virker allerede svært troverdig. Det virker for eksempel så godt som sikkert at Apple i år vil lansere tre modeller. To av dem får OLED-skjerm og blir dyre toppmodeller, mens den siste får LCD-skjerm og noen ferre funksjoner, men blir samtidig mye billigere.

Det virker også så godt som sikkert at årets modeller i stor grad vil se ut som iPhone X, men i flere ulike størrelser.

iPhone X får storebror

Den største nyheten i år, bokstavelig talt, blir etter alle solemerker en større versjon av toppmodellen. Mens Apple lanserer en arvtager til iPhone X med nøyaktig det samme designet, får toppmodellen også en storebror med en enorm skjerm.

Ferske lekkasjer fra ellers troverdige kilder forteller for første gang hvor stor storebroren faktisk blir. De meler at telefonen som populært kalles iPhone X Plus vil få nøyaktig de samme utvendige målene som iPhone 7 og 8 Plus.

Den store forskjellen er at hele fremsiden er dekket av skjerm, og at skjermstørrelsen blir hele 6.5 tommer.

To mindre modeller

Den mindre versjonen av lillebroren blir altså en arvtager til iPhone X med skjermen på 5.8 tommer. Den billigere modellen havner et sted midt i mellom, og ryktene forteller her om en skjerm på rundt 6 tommer. Også den billigere modellen får Face ID.

Ingenting er offisielt, men det er grunn til å begynne å tro at det ligger noe i disse ryktene, som stemmer overens fra en rekke ulike kilder.