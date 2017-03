Her er alle nyhetene Apple lanserte i det stille

22.03.2017 - 03:24

EN AV NYHETENE: iPad fikk mest oppmerksomhet under lanseringen denne uken.

Tirsdag kom noen overraskende Apple med flere nye produkter. Skjult bak den nye iPaden og en spesialutgave av iPhone lurer det seg en hel rekke små og halvstore nyheter.

Her er alt Apple lanserte.

NY iPAD: For de som venter på de store Apple-nyhetene var denne en skuffelse. Prisen er derimot svært hyggelig.

iPad

Den nye iPad-utgaven er Apples billig-modell for den som ikke er så opptatt av å ha det beste og siste. Startprisen på 3.690 gjenspeiler at dette på ingen måte er siste skrik, men det er det er høyst brukbar iPad.

I hovedtrekk har iPad, som den heter, en skjermstørrelse på 9,7 tommer som har Retina-oppløsning. Den er mer lyssterk enn sine forgjengere. iPad har omtrent 10 timers brukstid, et 8 megapiksler kamera og kan filme i full HD. Datakraften er omtrent som i en iPhone 6s. iPad tar over for iPad Air som den billigste modellen. Samtidig tok Apple livet av iPad Mini 2, og det er bare 4. generasjons Mini igjen for deg som ønsker en mindre skjerm.

SPESIALUTGAVE: Denne dukker opp i norske butikker i løpet av kort tid, og er en spesialutgave der penger går til et godt formål.

iPhone 7 (RED)

I 10 år har Apple lansert ulike spesialutgaver i (RED)-serien, hvor deler av fortjenesten går til å bekjempe HIV og AIDS. Spesialutgaven av iPhone 7 er siste tilskudd i serien, og her er det ingen nyheter unntatt fargen. På innsiden er dette er en iPhone 7, hverken mer eller mindre.

VOKSER: iPhone SE får endelig lagringsplassen den fortjener.

Større iPhone SE

Den minste iPhone-utgaven for salg er iPhone SE, som nå er ganske nøyaktig et år gammel. Det er i utgangspunktet en iPhone 6s som har tatt plass i kroppen til en iPhone 5. SE fikk en kjærkommen oppgradering denne uken.

Lagringsplassen har kanskje vært SEs største problem, men nå er den tilgjengelig med både 32GB og 128GB. Det er en dobling av den gamle kapasiteten, uten at prisen øker. Utover det er SE den samme telefonen som for et år siden, men er populær for folk som ønsker seg en mindre telefon. Den er ofte omtalt som «en-hånds-telefonen».

LEK MED BILDER: Apple vil være med på bildeleken, og lanserer en ny app som skal konkurrere med Instagram og Prisma.

Videoappen Clips

Apple kommer nå på banen med en ny foto- og videotjeneste som ligner på mange av de som allerede finnes i AppStore. Forskjellen er at denne vil være helt nøytral hva gjelder deling i sosiale medier. Denne ene appen lar deg dele bildet samtidig overalt.

Appen kombinerer funksjoner fra Instagram, Vine, superpopulære Prisma og Snapchat. De som har testet den beskriver det som en kjent tjeneste som Apple har gjort lett å bruke. Det skal blant annet være enkelt å sette sammen flere videoklipp, eller å redigere bildene dine.

Clips kommer til AppStore i løpet av April.

OPPDATERT: De nye reimene til Apple Watch er blitt en vant oppdatering fra Apple.

Nye reimer til Apple Watch

Smartklokka til Apple fikk også litt oppmerksomhet under denne lanseringsdagen. Det er lansert en rekke nye fargevalg til så godt som alle versjonene av Apple Watch. I tillegg blir reimene som til nå har vært eksklusive til Nike-versjonen av Apple Watch tilgjengelig separat.

Det ble også lansert en serie med nye deksler til iPhone 7 og 7 Plus som matcher de nye fargevalgene til Watch-reimene.

Man kan godt si at Apple denne uka først og fremst ryddet opp i lista over produkter. Det er ventet at de store nyhetene kommer senere i år, med en helt ny iPad og iPhone som de største.