Lekkasjen som kan vise iPhone 8

11.04.2017 - 04:08

LEKKASJE: Dette bildet sirkulerer på nettet, og kan være de endelige tegningen av iPhone 8.

En helt ny og svært spennende lekkasje har nettopp funnet veien til internettet. Det spekuleres nå i om dette er Apples endelige tegninger av årets store iPhone-nyhet. Dersom det er riktig er dette store nyheter som røper mye om den neste iPhone.

Det er uklart om telefonen blir hetende iPhone 7s, iPhone 8 eller får et helt nytt navn. Her er både iPhone X og iPhone Edition hete kandidater. For enkelthets skyld; vi kaller den iPhone 8 så lenge.

Ingen knapp

Som en rekke rykter og rapporter har fortalt de siste ukene og månedene gir denne lekkasjen enda et tydelige tegn på at hjem-knappen forsvinner fullstendig fra iPhone 8. I stedet innlemmes den i skjermen. Enten med en virtuell knapp som bare er der når du trenger den, eller gjennom et område nederst på skjermen som alltid opererer som et funksjonsområde uavhengig av hva skjermen viser.

På tegningene er det heller ingen tegn til en fingeravtrykksleser. Det spekuleres heftig i hvordan Apple har løst dette. De fleste ekspertene mener å tro at Touch ID-scanneren også er innlemmet i skjermen. Sammen med ansiktsgjenkjenning i kameraet skal telefonen enkelt forstå at du er deg.

KONSEPT: Denne animasjonen ser for seg hvordan telefonen kan se ut dersom de heteste ryktene er riktige.

Bekrefter skjerm-ryktene

Tegningene viser også en skjerm som strekker seg over hele fremsiden av telefonen. Dette er trolig det heteste ryktet iPhone 8. Ekspertene ser for seg at skjermen vil dekke hele telefonen, ikke ulikt nyheten Samsung Galaxy S8. Til forskjell fra Samsungs nye flaggskip vil ikke iPhone-skjermen bli så kurvet i kantene.

Bildet viser hvordan telefonen kan få en vanlig 16:9-skjerm, med et dedikert funksjonsområde nederst på skjermen. Det er uklart om dette er slik Apple har sett for seg å utnytte den nye og større skjermen.

iPhone 8 skal kunne få en skjerm som er større enn dagens iPhone 7 Plus, men hvor selve enheten ikke er større enn lillebroren iPhone 7.

Mannen som presenterer lekkasjen gir i denne tweeten sin kvalifiserte gjetning på hvordan skjermen og funksjonsraden vil se ut:

Gamle knapper og nye kameraer

På tegningene ser vi at volum-knappene, låseknappene og simkort-skuffen ser ut til å være slik vi kjenner det i dag.

Det ser derimot ut til å være større endinger rundt telefonens kameraer. Tegningene viser at de to kameraene vi kjenner fra iPhone 7 Plus har fått en annen plassering på baksiden av iPhone 8. Dette vil trolig ikke få store konsekvenser for bruk eller funksjon. På fremsiden ser det ut til å være to kameraer helt øverst, ved siden av høyttaleren.

Eksperter tror det ene kameraet vil være det vi kjenner fra før som fungerer som et selfie- og et FaceTime-kamera. Det andre kan være en dedikert sensor som kjenner deg igjen ved å scanne enten ansiktet eller øyet ditt, men en såkalt iris-scanner.

En neve salt

Lekkasjene er gjengitt hos en rekke troverdige Apple-nettsteder verden over. Men som vanlig med slike lekkasjer er det viktig å ta de med en solid dose salt på dette tidspunktet. Det er trolig minst fem måneder til Apple nærmer seg en lansering av sin jubileumsmodell som skal markere at det er i år er 10 år siden iPhone så dagens lys.