8 skjulte nyheter til iPhone

07.06.2017 - 05:17

Mandag kveld holdt Apple en flere timer lang lansering hvor nyhetene stod i kø. Her kan du lese om alle nyhetene. Det betyr at mange av nyhetene enten ble gått raskt igjennom, eller så ble de ikke nevnt i det hele tatt.

Her er mange av de mest spennende iPhone-nyhetene i iOS11 som kommer til høsten.

Kontrollsenter kan gjøres om

Dette er trolig den største nyheten med iOS11 for iPhone, og kommer til å merkes hver dag. Kontrollsenteret, som lar deg styre telefonen enkelt ved å sveipe opp fra bunnen av skjermen, er totalt annerledes. For det første er alle innstillingene samlet på en skjer, og de fleste kan utvides ved å trykkes hardt på med 3D Touch. Den andre store nyheten er at du nå selv kan velge hva du vil ha i ditt kontrollsenter. Alt fra WiFi til fjernkontroll for Apple TV er tilgjengelig.

Skjermbilder er mye bedre

Det er to store nyheter i hvordan du kan dele det du driver med på skjermen din. Den største nyheten er at du nå kan ta opp video av skjermen. Gjennom en enkel knapp i blant annet kontrollsenteret kan du starte og stoppe opptak av skjermen. I tillegg får du nå opp valget å tegne eller markere de mer tradisjonelle skjermbildene før du deler eller lagrer dem.

Volumindikatoren er endelig borte

Noen ganger er de små tingene de største. I årevis har vi slitt med at volumindikatoren tar over hele skjermen, også midt i en film. Med iOS11 er problemet endelig løst. Når du ser på film, hører musikk eller på andre måter spiller av lyd vil volumindikatoren flyttes til hjørnet av skjermen, uten å forstyrre deg i like stor grad.

Sosiale medier ikke lenger integrert

Denne nyheten handler faktisk om noe Apple har fjernet fra iOS. De siste årene har iPhone hatt innebygget støtte for Facebook, Twitter og andre sosiale medier. Nå er dette borte, og disse appene fungerer på linje med alle andre apper igjen.

Enhåndsmodus for tastatur

Sliter du med nå over hele skjermen mens du prøver å skrive med en hånd? Med iOS11 har Apple gjort det lettere å manøvrere de etter hvert gigantiske enhetene med bare en hånd. Mens du skriver kan du velge å flytte tastene tettere sammen mot den ene siden av skjermen, slik at du når alle tastene.

Del WiFi

Hvis du er lei av å dele det lange WiFi-passordet med venner og andre som er på besøk er denne nyheten for deg. Den er uansett enkel og genial. Hvis en Apple-enhet forsøker å logge seg på nettverket ditt får du nå opp en melding på din egen telefon hvor du kan velge å godkjenne brukeren. Han eller hun er da på nett, uten å skrive inn passordet.

Ikke la apper se hvor du er

Stedstjenester gjør at apper fungerer bedre, og noen er helt avhengig av å vite hvor du er. Men hva med når du ikke bruker appen? Svært mange apper fortsetter å bruke stedstjenester i bakgrunnen, men med iOS11 kan du tvinge disse til å ta en pause. Nå kan du overstyre appene, slik at ingen apper får tilgang til posisjonen din uten at du bruker appen.

Last ned store apper over 4G

Apper over 100MB har til nå ikke vært mulig å laste ned uten tilgang til WiFi. Det kan i blant være frustrerende, og Facebook-appen er alene ofte på flere hundre megabyte. Hvis du allikevel har en enorm datapakke til mobilen kan du trygt laste ned slikt over mobilnettet, og Apple lar deg nå gjøre dette. Du får riktignok en advarsel om hva du er i ferd med å gjøre, men godtar du den er appen i ferd med å lastes ned.

iOS11 til høsten

Dette er bare noen av mest spennende nyhetene vi har funnet så langt. Det kommer garantert enda flere både gode og ikke så gode nyheter i dagene og ukene som kommer. Utviklere kan laste ned den første betaen av iOS11 allerede nå, men dette er ikke anbefalt for vanlige brukere. Er du litt dristig kan du vente på den første offentlige betaen som kommer i løpet av et par uker. Den ferdige versjonen av operativsystemet slippes trolig sammen med iPhone 8 i løpet av august eller september.