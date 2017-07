Eksperter enige: Dette er iPhone 8

04.07.2017 - 23:07

iPHONE 8?: Ifølge flere ellers sikre kilder er denne animasjonen av en iPhone 8 svært korrekt.

De siste par dagene har en rekke store lekkasjer og analyser fra betrodde Apple-eksperter gitt oss et ganske klart bilde av hvordan årets store Apple-nyhet trolig kommer til å se ut. De bekrefter flere av de veletablerte ryktene, og gir en rekke nye opplysninger om iPhone .

«Radikalt nytt design»

Først og fremst sier ryktene mye om hvordan årets store flaggskip fra Apple vil se ut. De store Apple-nettstedene omtaler det konsekvent som et radikalt nytt design, hvor hele fremsiden av telefonen er dekket av en eneste stor skjerm.





NYTT DESIGN: Skjermen dekker nesten hele fremsiden av telefonen. Unntaket er feltet for høyttaler og kameraer.

Telefonen sies å få en skjermstørrelse på 5,8 tommer. Det er større enn dagens iPhone 7 Plus. Selve enheten skal derimot ikke være mye større enn lillebroren iPhone 7. Skjermen strekker seg helt til toppen av skjermen, og men avbrytes der av et innfelt for høyttaler og kamera.

iPhone 8 blir ifølge lekkasjene den telefonen på markedet med størst skjerm i forhold til enhetens størrelse.

I denne videoen får du en grundig gjennomgang av det som skal være en såkalt dummy-enhet av iPhone 8:

Ny måte å låse opp telefonen på

Fingeravtrykksleseren TouchID ser ut til å forsvinne helt fra iPhone 8. Det overraskende ryktet nevnes nå av flere kilder som man ellers setter stor tiltro til i denne sammenhengen. Årsaken skal være at Apple ikke har klart å løse teknologien med å legge fingeravtrykksleseren bak skjermen, og at de heller ikke vil legge den på baksiden (Samsung S8, vi ser på deg).



HVIT: Denne animasjonen viser hvordan årets hvite iPhone-nyhet kan se ut. I toppen ser du kameraene som kan være en av de største nyhetene.

I stedet vil en serie av 3D-kameraer på toppen av skjermen stå for sikkerheten og opplåsningen av telefonen. Sammen lager disse et detaljert bilde av ansiktet ditt som brukes i stedet for fingeravtrykket, ifølge ryktene.

Funksjonsfelt i bunnen

Toppmodellen iPhone 8 ser altså ut til å få den største skjermen Apple noen gang har laget i en mobiltelefon. Den nedre delen av skjermen kan derimot komme til å være reservert som et funksjonsfelt, med for eksempel en virtuell hjem-knapp, en egen knapp for Siri eller lignende. Skjermen skal telle 5,2 tommer når du regner bort dette feltet.



MER SKJERM: iPhone 8 ser ut til å by på mye mer skjerm selv om enheten ikke vokser.

Det er allikevel naturlig å tro at apper og videoer vil kunne kjøre i fullskjerm, men at man kan hente frem funksjonsfeltet, kanskje selv mens man ser en video eller spiller et spill. Dock-nyheten for iPad i iOS11 fungerer omtrent på denne måten.

Tre modeller

Alle rapportene og lekkasjene spår fortsatt at det vil komme tre iPhone-modeller til høsten. iPhone 8 er fortsatt arbeidsnavnet for toppmodellen, men dette navnet kan bli et helt annet. Det er uansett bare denne modellen som får det nye designet og de største nyhetene.





LITEN, STØRRE, STØRST: Om ryktene stemmer er dette de tre modellene som kommer i høst. 7s, 8 og 7s Plus.

I tillegg spås det to andre modeller som regnes som mindre oppgraderinger av dagens iPhone 7 og 7 Plus. Disse skal bli ganske like i design, og også trolig fortsatt inkludere fingeravtryssleseren.

Alle tre modellene ryktes å få trådløs lading, i tillegg til en hurtigladingsfunksjon som andre produsenter allerede har.

I september

De ellers så treffsikre kildene sier Apple vil lansere alle de tre modellene under et event i løpet av september måned. Toppmodellen er ventet å få svært begrenset kapasitet i begynnelsen, og det ikke sikkert Apple vil kunne levere den til «folk flest» før etter årsskiftet.