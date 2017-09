Lekkasje: Dette er de store iPhone-nyhetene

10.09.2017 - 22:38

iPHONE X: Dette er forventet å være årets toppmodell som har fått navnet iPhone X.

I morgen kveld går Apple-sjef Tim Cook på scenen og introduserer en av de største og viktigste Apple-lanseringene på mange år. Aldri har det vært knyttet så enorme forventninger til en iPhone-lansering som denne gangen.

Denne helgen har en intern lekkasje hos Apple fortalt mye om hva som kommer til å skje i Cupertino tirsdag kveld.

NY OG GAMMEL: Denne animasjonen viser det som er forventet å være iPhone X ved siden av den originale iPhone-modellen fra 2007.

iPhone X

Gjemt i den lekkede versjonen av iOS11 som er ventet å publiseres i løpet av uken ligger trolig navnet på årets mye omtalte toppmodell. iPhone X (10) har vært nevnt en rekke ganger de siste månedene, sammen med iPhone Edition, som et alternativ til årets telefon som markerer ti år siden den første telefonen fra Apple.

I tillegg til den dyre toppmodellen iPhone X, vil Apple trolig vise frem to mindre oppdaterte telefoner som ifølge lekkasjen får navnene iPhone 8 og 8 Plus.

DESIGNET: Dette bildet fra lekkasjen viser designet på iPhone X, og hvordan knappene får nye funksjoner ettersom hjem-knappen forsvinner.

Lås opp med ansiktet

iPhone X vil få en fremside som er dekket av skjerm, og det betyr at hjem-knappen for første gang ikke er å finne på en iPhone. I stedet for vil låse-knappen på siden av telefonen få nye funksjonalitet. I tillegg vil du fra nå av låse opp telefonen med ansiktet ditt. Det finnes nemlig flere klare referanser til «Face ID» i iOS11.

Lekkasjen viser også hvordan man kalibrerer Face ID ved å holde telefonen mot ansiktet og lage en 3D-scan av fjeset. Den nye funksjonen sies å være svært rask og fungere godt også i dårlig lys. Face ID vil ifølge lekkasjene merke når du ser på telefonen og aldri gå i dvale mens du ser på skjermen.

Flere mindre nyheter

Lekkasjen peker også klart og tydelig mot en av de sikreste ryktene gjennom sommeren; trådløs lading. iPhone X får i tillegg Apples nye prosessor A11 Fusion, som består av seks kjerner. Den ser også ut til å få TrueTone-displayet som til nå har vært reservert iPad Pro. Denne funksjonen justerer lyset for å gi en bedre fargegjengivelse uavhengig av omgivelsene.

Telefonen ser også ut til å kinne filme i 4K og få egne lyssettinger for portrettmodus i kameraet.

NB! Det Store Eplet følger tirsdagens iPhone-lansering direkte. Følg med fra 18.30!