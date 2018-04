Hold deg fast - nå blir iPhone ENDA dyrere

16.04.2018 - 11:12



DYRERE: iPhone X og det som ryktes å være den litt større, og ikke minst dyrere, etterfølgeren.

iPhone X har satt en ny standard for hvor mye en mobiltelefon kan koste. Med en startpris på 10.990 kroner og hele 12.690 med mer lagringsplass har prisen avskrekket mange kjøpere av det som akkurat nå er toppmodellen fra Apple. Salgstallene har ikke vært så gode som selskapet hadde håpet på, og prisen nevnes ofte som en av årsakene.

Men allerede til høsten kan dette prisnivået være overgått, skal vi tro flere uavhengige analyser og eksperter.



TRE MODELLER: Årets ryktene tre modeller. Til høyre den litt større toppmodellen, og i midten den litt billigere versjonen av dagens iPhone X.

1000 kroner dyrere

En analytiker sier til Bussines Insider at startprisen på årets toppmodell kan bli hevet fra 999 dollar til 1100 dollar, eller omtrent 1000 norske kroner høyere enn i dag. Vi vil altså nærme oss 12.000 kroner for modellen med minst lagringsplass dersom analytikerne har rett.

Prisnivået vil ifølge ryktene gjelde for en helt ny iPhone med en skjermstørrelse på 6,5 tommer, som er en del større enn hos dagens iPhone X. I tillegg ryktes to andre modeller som ligner mer på dagens modeller, og at disse vil få priser omtrent som i dag.

Noen modeller blir billigere

Den gode nyheten er at det også vil bli billigere for deg som ikke trenger det nyeste og det beste. Apples nye strategi er nemlig todelt, sier analytikerne.

På den ene siden vil de få kundene som uansett alltid kjøper siste skrik til å betale stadig mer for det. Bare de siste årene er prisene på toppmodellene nesten blitt doblet.

Samtidig vil de gjøre andre modeller billigere, for å få flere kunder til å velge Apple. Det kan bety at prisen på dagens iPhone 7 eller 8 faller drastisk når de nye modellene kommer på markedet.



DYREST OG BILLIGST: Hele 8.800 kroner skiller dyreste og billigste iPhone-modell på markedet akkurat nå.

Eksempelvis er det akkurat nå mulig å kjøpe en ny iPhone SE til 3.890 kroner, og det skiller altså nesten 9000 kroner mellom billigste og dyreste modell.

De neste generasjonene iPhone er, som vanlig, ventet til høsten.